Курорты Карачаево-Черкесии за 2020 год посетили более 1,5 млн туристов

ЧЕРКЕССК, 21 января. /ТАСС/. Туристический поток на курортах Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) составил более 1,5 млн человек в 2020 году, что соразмерно показателям 2019 года. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Министерстве туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

"Туристический поток Карачаево-Черкесской Республики за 2020 год составил 1 510 тыс. человек. За пять лет республику посетили 7 310 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что плановым показателем на год являлась цифра в 1,7 млн человек, однако в связи с пандемией коронавируса во втором квартале года курорты не принимали туристов. Сейчас гостей и туристов на курортах принимают более 230 средств размещения с номерным фондом около 10 тыс. мест.

За 2019 год республику посетили более 1,5 млн туристов, в 2018 году этот показатель составил 1,3 млн. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты Архыз и Домбай, Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".