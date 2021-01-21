В Геленджике перебои с теплоснабжением планируют устранить до конца следующей недели

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил устранить перебои в теплоснабжении, которые наблюдаются в Геленджике в условиях снежной зимы, до конца следующей недели.

"Сегодня много жалоб поступает от жителей Геленджика, с 15 января происходят перебои с отоплением, в некоторых домах нет горячей воды. Конечно, в такую погоду это недопустимо. До конца следующей недели тепло в домах геленджичан должно быть полностью восстановлено", - сообщил Кондратьев у себя в Telegram-канале в четверг.

Уточняется, что предварительной причиной проблем является авария на теплотрассе и поломка котла.

С начала 2021 года в Краснодарском крае фиксируют нехарактерные для региона сильные снегопады. По данным администрации края, высота снежного покрова варьируется от 1 см до 31 см. В ночь на четверг был зафиксирован температурный минимум - за последние три года температура воздуха впервые опустилась до минус 17,5 градусов.