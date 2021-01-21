В Петербурге опубликовали документы, которыми пользовались ленинградцы в блокаду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Документы, которыми в повседневной жизни пользовались ленинградцы в годы Великой Отечественной войны и блокады и которые редко ранее становились отдельным объектом внимания исследователей, опубликовали в Санкт-Петербурге. Альбом подготовили сотрудники Центрального государственного архива Санкт-Петербурга при поддержке Архивного комитета города, в четверг его представили на площадке ТАСС.

"Как можно было выйти на улицу, в какое время, каким документом это предписывалось? Какой документ надо было иметь, чтобы сесть на велосипед? Карточки мы видели хлебные, но карточки были и другие - на посещение ресторана, были билеты в театр, в кино, были награды, грамоты комсомольские и партийные <...> Очень много документов, после знакомства с которыми быт и каждодневные будни горожан в осажденном городе становятся яркими, и ты получаешь возможность поставить себя на их место и пережить эти моменты. Ради этого переживания, наверное, мы этот альбом и подготовили", - рассказал на пресс-конференции председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко.

Идея создания альбома принадлежала молодым сотрудникам архива, сообщила ответственный составитель альбома, главный методист Центрального государственного архива города Надежда Черепенина. В издание вошли в общей сложности более 400 документов, в их числе - ученические билеты, трудовые и зачетные книжки, пропуска на проход на отдельные городские объекты и проезд по Ленинграду, призывные повестки, карточки на получение питания и многие другие. В Архивном комитете рассказали, что в альбоме впервые публикуются "жировки" (квитанции о квартплате), квитанции подписки на газету (1942 год), несколько видов пенсионных удостоверений, талоны на право получение дров и иные документы.

Неизученные детали

"Когда мы собрали документы, мое представление о блокаде значительно изменилось, - сказала Черепенина. - Прежде всего для меня была поразительна цветовая гамма. Мы все представляем блокаду в черно-белом цвете - фотографии, фильмы <...> Но когда я разложила карточки, я была ошарашена: яркие цвета - от ярко-малинового до нежно-фиолетового. Единственная, пожалуй, если я не ошибаюсь, карточка на белом фоне - это карточка февраля 1942 года, когда просто кончилась бумага, и уже приходилось перестраиваться".

По словам директора Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Ольги Шемчук, издание открывает новые возможности для исследования истории блокады Ленинграда. "Читая этот альбом, ты можешь видеть наглядно тот документ, которым пользовался именно житель блокадного города, какие-то сноски, точечные пометки, которые дают возможность дальнейшего изучения того или иного вопроса, потому что очень много еще неизученного", - рассказала она.

Тираж альбома "Повседневные документы ленинградцев в годы войны и блокады. 1941-1945" составляет 200 экземпляров, книга не предназначена для продажи, но с ней можно будет ознакомиться в петербургских библиотеках, рассказала журналистам Шемчук. Кроме того, альбом в ближайшие дни появится в свободном доступе в интернете, на портале "Архивы Санкт-Петербурга".