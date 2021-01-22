В Приэльбрусье с 31 января можно будет добраться по единому билету

НАЛЬЧИК, 22 января. /ТАСС/. Система единого билета, упрощающая проезд пассажирам при использовании нескольких видов транспорта, с 31 января заработает в направлении Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии. Продажи билетов начались в пятницу. Об этом сообщили журналистам в АНО "Единая транспортная дирекция" Министерства транспорта РФ.

"АНО "Единая транспортная дирекция" распространяет опыт мультимодальных пассажирских перевозок еще на один туристический кластер. Сегодня стартовали продажи единого билета на курорты Приэльбрусья", - говорится в сообщении.

Перевозки будут осуществляться с 31 января с пересадкой на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральные Воды по следующим направлениям: Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол, Азау.

Введение единого билета на этих маршрутах облегчит логистические процессы и поможет сократить время пути, что является основной составляющей для привлечения туристов.

Оформить единый билет "поезд + автобус" в сообщении с курортами Приэльбрусья можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД". Билет "самолет + автобус" оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. При покупке единого билета пассажиру оформляют билет на поезд или самолет и талон, предоставляющий право на проезд в комфортабельном автобусе.

Курортная зона на Эльбрусе расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах горы, а также на горе Чегет. В прошлом году на курорте побывали более 420 тыс. человек.