Мордовский кластер "Саранск - Темников - Санаксарь" станет частью дивеевского туркластера

ТАСС, 24 января. Мордовия и Нижегородская область договорились о включении создаваемого туристического кластера "Саранск - Темников - Санаксарь" в действующий проект "Арзамас - Дивеево - Саров", сообщил в Instagram врио главы Мордовии Артем Здунов. Власти регионов рассчитывают увеличить число туристов за счет разработки совместных маршрутов.

"Подписал с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным соглашение о сотрудничестве. Будем вместе работать над привлечением туристов и паломников по всем направлениям! Создаваемый нами кластер "Саранск - Темников - Санаксарь" станет частью большого уже действующего проекта "Арзамас - Дивеево - Саров". Туризм - это новые рабочие места и улучшение инфраструктуры в республике", - написал Здунов.

По данным правительства Мордовии, регионы планируют совместно разрабатывать и продвигать межрегиональные туристские маршруты.

"Мы договорились, что будем развивать эту прекрасную территорию, объединенную едиными связями и единым историческим наследием, - цитирует пресс-служба главу Нижегородской области Глеба Никитина. - Кластер "Арзамас - Саров - Дивеево" поддерживается правительством РФ, есть соответствующее распоряжение, в рамках которого федеральный центр софинансирует проекты развития кластера: это дорожное хозяйство, ЖКХ, благоустройство, объекты культурного наследия. Теперь мы вместе с правительством Мордовии должны обеспечить разработку изменений в это распоряжение правительства. Мы понимаем, что это выгодно и Нижегородской области, и самому кластеру как институту развития, потому что за счет включения в него таких замечательных исторических объектов, которые есть на территории Мордовии, мы увеличим поток туристов".

Как ранее сообщал ТАСС глава Темниковского района Сергей Кизим, в туркластер "Саранск - Темников - Санаксарь" войдут Саранск, старейший в республике город Темников, Санаксарский монастырь, где похоронен адмирал Федор Ушаков, проживший последние годы жизни в своей усадьбе в селе Алексеевка недалеко от монастыря. Усадьба до наших дней не сохранилась, но власти района планируют восстановить ее. Также в районе готов проект строительства дороги протяженностью 14 км и стоимостью 1,3 млрд рублей, которая соединит Санаксарский монастырь с селом Дивеево, сократив путь до земель Серафима Саровского со 160 до 50 км.

Город Темников - самый древний город в Мордовии, он основан более 500 лет назад. Санаксарский монастырь основан в 1659 году в царствование Алексия Михайловича недалеко от уездного города Темникова на левом берегу реки Мокши. У северной стены Санаксарского храма в Санаксарском монастыре погребен адмирал Федор Ушаков (1745-1817), под командованием которого не был потерян ни один корабль, ни один матрос не попал в плен к противнику. В районе туристы могут посетить русский, мордовский и татарский этнодома, побывать в Мордовском заповеднике им. П. Г. Смидовича.