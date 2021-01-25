В Воркуте отменили занятия для школьников и студентов из-за мороза и метели

СЫКТЫВКАР, 25 января. /ТАСС/. Власти Воркуты в понедельник отменили занятия для школьников 1-11-х классов и студентов 1-2-х курсов профессиональных учебных заведений из-за непогоды, сообщается на сайте муниципалитета.

"В связи со сложными погодными условиями принято решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях Воркуты с 1-го по 11-й класс, для 1-го и 2-го курсов дневных отделений на базе 9-х классов средних профессиональных учебных заведений", - говорится в сообщении.

По данным авиаметеостанции Воркуты, днем 25 января в городе ожидается до минус 24 градусов, временами метель, слабый снег и ухудшение видимости до 500 метров, ветер порывами до 17-19 метров в секунду.