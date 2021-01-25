МЧС предупредило об опасности схода лавин в 18 регионах России

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Опасность схода лавин сохраняется в понедельник в 18 регионах России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Сохраняется лавинная опасность в горных районах Бурятии, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, Красноярского края, республик Алтай, Хакасия, Тыва, в Иркутской и Кемеровской областей, Адыгеи и Краснодарского края, Ингушетии, Северной Осетии - Алании, Дагестана, Чеченской, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик", - сказали в министерстве.

Также в горных и предгорных районах Северного Кавказа и юга страны есть вероятность схода оползней и просадки грунта.

Кроме того, из-за непогоды в Бурятии и Крыму не исключены нарушения в жизнеобеспечении населения, включая обрывы ЛЭП и затруднения в движении транспорта.