Хлебопеки и мукомолы Кабардино-Балкарии получат 3,2 млн рублей господдержки

НАЛЬЧИК, 25 января. /ТАСС/. Власти направят 3,2 млн рублей на поддержку мукомолов и хлебопеков Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

Средства выделяются из федерального бюджета в целях стабилизации цен на продовольственные товары. Они должны компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности смогут сократить издержки на реализацию своей продукции.

"Между регионами России распределят 4,7 млрд рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдет на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей - на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Кабардино-Балкарии на указанные цели выделено 3,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

В Кабардино-Балкарии насчитывается свыше 40 небольших пекарен мощностью до 1-2 тонн хлебобулочной продукции в сутки, также функционирует пять мукомольных предприятий малой мощности. В 2020 году, по предварительным данным, в республике произведено 21,5 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий (на уровне 2019 года), и 9,5 тыс. тон муки.