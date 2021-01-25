Монтаж резервного водопровода завершили в оставшемся без воды поселке в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 января. /ТАСС/. Монтаж резервного водопровода в поселке Рабочеостровске Кемского района Карелии, где 10 января замерз 500-метровый участок водопроводных сетей, завершился. Водоснабжение вернулось во все жилые дома, школу, завершается подача воды в центр помощи детям, сообщил ТАСС глава муниципальной администрации Дмитрий Петров.

"Монтаж водопровода закончился, школу подключили. Сейчас планируем подключить центр помощи детям. По плану сегодня у нас завершение всех работ по обеспечению водоснабжения", - рассказал собеседник агентства.

Подачу воды в оставшиеся жилые дома и школу возобновили в воскресенье. Сейчас учебное учреждение готовится к приему детей. Со вторника они возвращаются к занятиям в классах.

Авария на трубопроводе из-за заморозки труб в Рабочеостровске произошла 10 января, в результате было отключено водоснабжение в домах 98 человек, а также местной школе и центре помощи детям. 16 января в населенном пункте был введен режим ЧС, который отменили в пятницу, 22 января. На время отключений школьников перевели на дистанционное обучение, а воспитанников детского дома временно расселили по другим соцучреждениям. Власти региона выделили 2,4 млн рублей на монтаж временного трубопровода для восстановлению подачи воды в поселке.