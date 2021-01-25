В Тверской области обрушилось историческое здание Прохоровской мануфактуры

ТАСС, 25 января. Обрушение стены здания Прохоровской мануфактуры на площади 1 тыс. кв. м произошло в Вышнем Волочке в Тверской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"Это неэксплуатируемое здание примерно 1880 года постройки, находится на территории одного из предприятий. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, здание сделано из кирпича и имеет деревянные перекрытия. "О причинах обрушения пока говорить рано. На месте ведутся работы, устраняются последствия обрушения. Площадь примерно 1 тыс. кв. м", - добавили в пресс-службе.

Прохоровская мануфактура является объектом культурного наследия Тверской области.

В пресс-службе МЧС РФ агентству уточнили, что ЧП произошло в 13:55 мск. Здание было не электрифицировано, не газифицировано, возгорания после обрушения не последовало. Движение транспорта осуществляется в объезд здания.

В новость внесены изменения (16:12 мск) - добавлены подробности.