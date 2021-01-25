В Поморье температура воздуха превысила климатическую норму на 10-15 градусов

АРХАНГЕЛЬСК, 25 января. /ТАСС/. Температура воздуха в Архангельской области поднялась выше среднесуточной климатической нормы третьей декады января на 10-15 градусов. По региону сейчас оттепель до плюс 2 градусов. Об этом сообщила в понедельник ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталия Пархомчук.

"Климатическая норма для третьей декады января по всей Архангельской области резко превышена. В норме среднесуточная температура - минус 14-18 градусов, сейчас у нас днем минус 3 - плюс 2, ночью - до минус 10. Отклонение по области - 10-13 градусов, по Архангельску - 15 градусов", - сказала Пархомчук.

Резкая оттепель связана с влиянием атлантического циклона, еще в конце прошлой недели в регионе стояли 30-градусные морозы. "Резкая оттепель - на два дня, в южных районах на неделе сохранятся плюсовые температуры, - добавила собеседница агентства. - К концу месяца в регионе похолодает".