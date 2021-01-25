Селам Северной Осетии передали автомобили для оказания медпомощи

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 января. /ТАСС/. Тринадцать автомобилей передали селам Северной Осетии для оказания медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"На базе территориального центра медицины катастроф Владикавказа состоялась торжественная церемония передачи 13 санитарных машин в лечебно-профилактические учреждения Северной Осетии, - говорится в сообщении. - Автомобили будут распределены среди учреждений здравоохранения Северной Осетии с учетом потребности".

Новые автомобили поступили в республику по программе модернизации первичного звена здравоохранения для обеспечения доступности медико-санитарной помощи в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Транспортные средства отправятся во врачебные амбулатории селений Кадгарон, Хумалаг, Кобан, Гизель, Майское, Михайловское, Виноградное, поселков Южный, Карца, станиц Архонская, Терская и Троицкая, а также в поликлинику №1 города Владикавказ.

"Модернизация первичного звена - важнейший фактор развития отрасли здравоохранения. На территории Северной Осетии активно реализуются мероприятия в рамках национального проекта "Здравоохранение". Тем самым решаются задачи улучшения качества жизни наших граждан. Новые автомобили будут служить жителям республики. Уверен, что они помогут спасти не одну человеческую жизнь", - цитирует пресс-служба премьер-министра Таймураза Тускаева.