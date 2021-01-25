Обрушившееся под Тверью здание содержалось с нарушениями законодательства

ТАСС, 25 января. Компания "Текстильщик", в собственности которой находится историческое здание фабрики, обрушившееся в Вышнем Волочке Тверской области днем в понедельник, содержала его с нарушениями законодательства. Об этом ТАСС сообщили в администрации Вышневолоцкого городского округа.

"Собственник здания - ООО "Текстильщик" - содержал строение с нарушениями законодательства по сохранению объектов культурного наследия. Требования устранить нарушения неоднократно направлялись руководству организации", - отметили в администрации.

По данным местных властей, главное управление по госохране объектов культурного наследия Тверской области в 2019-2020 годах направляло требования к "Текстильщику" о необходимости проведения в здании противоаварийных работ. Однако требования были проигнорированы. В результате межрайонная прокуратура и управление обратились в суд. "Решением Вышневолоцкого межрайонного суда от 18 декабря 2020 года иск был удовлетворен", - сказали в администрации.

Суд обязал "Текстильщик" принять меры по сохранению объекта культурного наследия и ограничить доступ людей в здание. До сих пор собственник не исполнил решение суда, добавили в администрации.

Кирпичная четырехэтажная постройка 1880 года является объектом культурного наследия "Здание фабрики "Пролетарский авангард". Обрушение стены на площади 1 тыс. кв. м произошло 25 января в 13:55, погибших и пострадавших нет.