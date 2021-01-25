Синоптики предупредили о сильном дожде и ветре в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Спасатели распространили штормовое предупреждение о сильном дожде, а также сильном ветре с порывами до 25 м/с и мокром снеге в Крыму, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"Вечером 25 января и в первую половину ночи 26 января в южных, восточных районах и в горах Крыма ожидается очень сильный дождь. ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" подготовлен оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций о том, что 26 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в северных и горных районах мокрый снег, местами туман, налипание мокрого снега", - цитируют в ведомстве предупреждение регионального Гидрометцентра.

Отмечается, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Так же существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют воздержатся от посещения горно-лесной местности и выхода в море.