В Вологодской области за год отремонтировали более 50 сельских домов культуры и библиотек

ВОЛОГДА, 26 января. /ТАСС/. Власти Вологодской области отремонтировали в прошлом году по одному сельскому дому и по одной библиотеке во всех 26 муниципалитетах региона, говорится в распространенном во вторниксообщении пресс-службы правительства области.

"В Вологодской области в целях комплексного развития культурно-досуговых учреждений в районах и приобщения вологжан к культурной жизни реализуются программы губернатора "Сельский дом культуры" и "Сельская библиотека". Они охватывают всю область. Так, в 2020 году обновили по одному дому культуры и по одной библиотеке во всех 26 муниципалитетах. В учреждениях проведены ремонтные работы, закуплено новое оборудование. Из областного и местных бюджетов на эти цели было выделено почти 113 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам и.о. начальника департамента культуры и туризма области Дмитрия Климанова, проект "Сельский дом культуры" действует с 2019 года и рассчитан на пять лет. В прошлом году его совокупный бюджет составил 70 млн рублей, обновили 26 учреждений, в том числе в отдаленных населенных пунктах. В этом году на проект выделено более 58 млн рублей.

Программу "Сельская библиотека" запустили в прошлом году, она также рассчитана на пять лет и нацелена на комплексную модернизацию устаревших сельских библиотек. В прошлом году на программу выделили 42 млн рублей. "26 муниципальных библиотек были переформатированы по современному модельному библиотечному стандарту. В них проведены ремонтные работы, установлена новая мебель. Сформированы новые рабочие пространства для работников и посетителей, приобретена необходимая оргтехника. В 2021 году для участия в программе определен 31 объект в 26 районах. Получены положительные заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию", - сообщил Климанов.

Всего в регионе намерены модернизировать за пять лет около 260 объектов культуры.