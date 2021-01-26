Во Владимире ремонт пострадавшего от пожара здания театра драмы начнут осенью

ТАСС, 26 января. Ремонт здания Владимирского академического театра драмы, пострадавшего от пожара, планируют начать осенью 2021 года. Об этом журналистам сообщил во вторник первый вице-губернатор Владимирской области Сергей Шевченко.

Возгорание площадью 500 кв. м произошло в здании Владимирского академического театра драмы 29 июня 2020 года. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Возгорание началось во время проведения электромонтажных работ подрядной организацией. В результате происшествия серьезно пострадала недавно отремонтированная сцена и зрительный зал, а также фойе театра. В конце октября объявили тендер на разработку проекта реконструкции здания.

"Проект завершат осенью этого года, и, если все состоится, как планируется, то мы перейдем к следующему этапу реализации - это восстановление уже на основании ремонтно-восстановительных работ. Осенью уже должны перейти к этому этапу", - сообщил Шевченко.

Он добавил, что конкурс на разработку проектно-сметной документации прошел осенью 2020 года. В здании театра предусмотрена установка новейшей системы противопожарной безопасности, обеспечение полной доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, приведение в соответствие всем действующим строительным нормам.

29 октября 2020 года по итогам встречи губернатора региона Владимира Сипягина в формате видео-конференц-связи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой пресс-служба администрации области сообщила, что власти Владимирской области предварительно претендуют на федеральную помощь в размере 450 млн рублей на ремонт здания Владимирского академического театра драмы.