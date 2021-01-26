Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Центральной России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ветер с порывами 15-22 м/с 26 и 27 января ожидается в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Тверской областях. При этом возможен мокрый снег, местами гололед, сообщается на сайтах местных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным ЦГМС Брянской области, до конца суток 26 января в регионе ожидается юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах до 22 м/с, возможен небольшой и умеренный дождь. Аналогичные погодные условия до среды прогнозируются в Орловской области. "Двадцать шестого января на территории области облачно, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах налипание мокрого снега, ночью местами гололед. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы 16-21 м/с", - говорится в сообщении ЦГМС по Орловской области.

В Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тамбовской областях 26 и 27 января ветер будет усиливаться до 17 м/с. "Приближается атмосферный фронт с осадками, который пройдет в регионе в течение ночи на среду. Из-за этого фронта в Воронежской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, перепад давления", - рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Вячеслав Морозов.

Порывы ветра до 11-16 м/с во вторник и среду также ожидаются в Белгородской, Ивановской, Тверской областях. "С сохранением до конца суток 26 января и в течение суток 27 января на территории Тверской области ожидается усиление южного ветра, с порывами до 15 м/с", - сообщает областной гидрометцентр.

Во Владимирской, Костромской, Тульской, Ярославской областях прогнозируются ветер со скоростью преимущественно 4-7м/с, местами, по данным региональных ЦГМС, могут быть порывы до 10-12 м/с.