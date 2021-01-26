Координатора штаба Навального в Пскове отправили под административный арест на пять суток

ПСКОВ, 26 января. /ТАСС/. Псковский городской суд признал координатора штаба Алексея Навального в Пскове Алексея Дрожжина виновным в организации незаконного публичного мероприятия и приговорил к административному аресту на пять суток. Об этом во вторник сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

"Псковский городской суд по делу об административном правонарушении признал виновным координатора штаба Навального в городе Пскове Алексея Дрожжина в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, и назначил ему административное наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 34-летний Дрожжин был арестован за организацию через интернет незаконного публичного мероприятия, которое прошло 23 января в Пскове, а также за проведение агитации среди граждан и распространение информации о месте, времени, целях несогласованного публичного мероприятия, распространение средств наглядной агитации для использования их в проведении данного публичного мероприятия.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. Химкинский суд Московской области оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.