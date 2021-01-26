Морозы до минус 40 градусов установились в Ненецком АО

АРХАНГЕЛЬСК, 26 января. /ТАСС/. Морозы до 40 градусов ниже ноля, что на 10-13 градусов ниже климатической нормы для третьей декады января, установились в Ненецком автономном округе (НАО), сообщила во вторник ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталия Пархомчук.

"В НАО установились аномальные холода, ниже климатической нормы на 10-13 градусов. Среднесуточная норма для региона в третьей декаде января минус 17-21 градус, ночью сейчас может доходить до минус 40, днем около 30 градусов", - сказала Пархомчук.

Сейчас температура воздуха до минус 37 градусов наблюдается на северо-востоке округа, со среды морозы распространятся на большую часть региона. "Похолодание связано с антициклоном над Карским море", - добавила собеседница агентства. Морозы в НАО ожидаются до конца января.