В Ялте устранили крупную аварию на электросетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Энергетики устранили обрыв на высоковольтной линии Гурзуф - Массандра, который в ночь на вторник вызвал кратковременное отключение электроэнергии в Большой Ялте, а также яркие вспышки и разряды. Об этом говорится в сообщении предприятия "Крымэнерго".

"Аварийные работы по основной линии продолжались в ночное время и завершились к 09:30 26 января. В настоящее время продолжается расследование для установления детальных причин технологического нарушения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "предполагаемая причина технологического нарушения - повреждение провода из-за воздействия сильного ветра с дождем". Полностью кратковременно отключалось электроснабжение у 27,9 тыс. абонентов в 18 населенных пунктах Ялтинского и Алуштинского городских округов. "Суммарная отключенная нагрузка составила 38 МВт, из-за аварийного отключения обесточивались пять подстанций 110 кВ: Алушта, Шарха, Артек, Гурзуф, Массандра", - сообщается в пресс-релизе.

В пресс-службе "Крымэнерго" ТАСС ранее сообщили, что электроснабжение практически во всей Ялте и окрестных поселках прервалось из-за аварии. Часть абонентов автоматически подключили по резервной схеме, еще часть запитали вручную. В Гаспре и Массандре свет вернули менее чем через час. Глава администрации Ялты Янина Павленко уточнила, что в результате инцидента никто не пострадал, взрывов и возгораний также не произошло.

На сайте ГУ МЧС по Крыму в понедельник опубликовали штормовое предупреждение о сильном дожде, а также сильном ветре с порывами до 25 м/с и мокром снеге. На полуострове существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможны нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.