В Череповце сняли карантин в школе, где отравились 34 ребенка

ВОЛОГДА, 26 января. /ТАСС/. Карантин снят в школе № 27 города Череповца, где 34 ученика разных классов пострадали от острой кишечной инфекции. С 27 января школа возобновит работу в обычном режиме, причина массового заболевания детей - норовирус, сообщили ТАСС во вторник в администрации Череповца.

"Карантин снят, с 27 января школа возобновит работу в обычном, очном режиме. По заключению Роспотребнадзора причиной вспышки и массового заболевания детей стал норовирус. Всего заболели 34 ребенка из разных классов, трое из них были госпитализированы в инфекционное отделение Вологодской детской областной больницы. На сегодня они выздоровели и выписаны. Состояние всех детей удовлетворительное", - сообщили в администрации города.

О вспышке инфекции стало известно 20 января, когда сначала 23 ученика разных классов школы № 27 обратились в медучреждения с жалобами на боли в животе, рвоту, диарею. Затем число заболевших увеличилось до 34. Школу закрыли на карантин, учебный процесс перевели в дистанционный режим. Прокуратура и следственное управление СК РФ по региону проводят проверки.