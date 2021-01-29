На озере, в горах и в морской бухте: самые интересные катки в регионах России

К середине февраля установится лед на Байкале — самом глубоком озере планеты. Покататься на коньках по Байкалу — одно из лучших зимних приключений в России. Рассказываем, какой еще необычный лед можно опробовать в разных регионах

Где: Иркутская область, озеро Байкал Что особенного: с середины февраля примерно до середины — конца марта на Байкале доступен природный каток с чистым и прозрачным льдом, через который можно разглядеть подводный мир озера. А в некоторых местах во льду видны белые пузыри разного размера — это застывшие скопления метана. На скалах и в гротах огромными причудливыми сосульками замерзают наплески воды. Однако лед Байкала не только красив, но и опасен, так как неоднороден, всегда покрыт трещинами и торосами, а иногда даже можно услышать, как он трескается. Выходить на байкальский лед можно строго в тех местах, где это официально разрешено, не игнорируя информационные знаки. Например, в поселке Листвянка, который находится в 70 км от Иркутска, в конце февраля открывают организованный каток. Как добраться: с автовокзала Иркутска до Листвянки несколько раз в день отправляются маршрутные такси. Время в пути — один час.

Описание Развлекательный комплекс на Домбае © Личный архив Отабека Мадрахимова

Где: Домбай, Карачаево-Черкесская Республика Что особенного: на высоте 1650 м над уровнем моря, в самом центре курорта Домбай расположен развлекательный комплекс с ледовым катком, детскими аттракционами, тиром, кафе с национальной кухней. Здесь туристы могут покататься на ватрушках с горки, взять в аренду снегоход или квадроцикл. — С площадки открывается вид на четыре горы. Красивее, живописнее мест я в своей жизни не видел. С 8 утра до 4 вечера стоит солнце, очень тепло, некоторые даже катаются в футболках. Совсем недалеко от площадки берут начало три ущелья — Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген, здесь же можно собрать горных цветов, увидеть редких животных, — рассказал ТАСС руководитель комплекса Отабек Мадрахимов. По его словам, каток начал работать более двух лет назад. Развлекательный комплекс открыт каждый день до 23:00, в позднее время территорию площадки освещают большие прожекторы. — Вечером у нас идет семейная дискотека, выступают диджеи. Музыка — ретро восьмидесятых, другой у нас практически не бывает, так как она рассчитана на семейный отдых. Сцена расположена в четырех метрах от катка. Всем, кто на льду, музыка тоже хорошо слышна, — добавил Мадрахимов. Он отметил, что вместимость катка составляет до 70 человек. На месте работают инструкторы, предоставляется прокат оборудования. Дети до шести лет получают коньки бесплатно. Также бесплатно покататься и воспользоваться помощью инструктора могут люди с ограниченными возможностями здоровья. Руководитель комплекса добавил, что на территории центра полностью соблюдаются меры безопасности. Также сотрудники следят за изменениями в погоде, держат на контроле предупреждения от метеослужб. Как добраться: доехать до Домбая можно на своем автомобиле, такси или автобусе. Дорога из Черкесска займет около двух часов. Автобусы ходят из Черкесска, Карачаевска (каждые 15 минут) и из Теберды.

Где: Краснодарский край, Абрау-Дюрсо Что особенного: в Абрау-Дюрсо перед Новым годом впервые открылся ледовый каток с искусственным покрытием. Он расположился в Большом шатре арт-парка курорта. Главная особенность катка — панорамный вид на озеро Абрау. Рядом с катком работают фуд-корт и бар. Помимо проката коньков гости могут воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. — Встать впервые на лед никогда не поздно, поэтому приглашаем на катания не только детей, но и взрослых, — рассказал генеральный директор Центра туризма "Абрау-Дюрсо" Денис Заболотний. Как добраться: доехать до озера Абрау можно на автомобиле из Краснодара: необходимо двигаться по трассе А146, через Крымск доехать до Новороссийска и, не въезжая в него, повернуть направо. Также доехать можно из Анапы, Геленджика и Новороссийска на автобусе.

Описание Каток в морской бухте Новик во Владивостоке © Архив ресторана Novik Country Club

Где: Приморский край, Владивосток Что особенного: бесплатный каток площадью около 500 кв. м с музыкой и освещением работает в морской бухте Новик у побережья острова Русский во Владивостоке. В выходные дни и в праздники в бухте работает прокат коньков, а для всех желающих открыто кафе. Большинство людей приходят покататься около трех часов дня. Помимо основного катка устроители расчистили длинную дорожку, ведущую вглубь залива, по которой тоже можно прокатиться. Рядом обустроена снежная горка, съехать с которой на ледянках могут и дети, и взрослые. Как добраться: доехать до бухты Новик можно на любом автобусе, который следует от остановки торгового центра "Изумруд" в центре Владивостока на Русский остров (маршруты №15, 29д, 63). Поездка займет от 50 минут до полутора часов. От остановки "Кампус Дальневосточного федерального университета" нужно будет около 20 минут идти пешком, сначала мимо медицинского центра ДВФУ, затем — через лес по грунтовой дороге. Поездка на автомобиле из центра Владивостока до бухты Новик займет от 30 до 50 минут.

Описание Самый большой на Дальнем Востоке каток под открытым небом находится в Хабаровске © Правительство Хабаровского края

Где: Хабаровский край, Хабаровск Что особенного: самый большой на Дальнем Востоке каток под открытым небом уже шесть лет заливают в Хабаровске. Его площадь — 6,7 тыс. кв. м, что составляет примерно треть Красной площади в Москве. Лед залит в центре города — на набережной реки Амур. Горожане семьями собираются на этом катке, даже несмотря на 20-градусные морозы и сильный ветер с реки. На катке есть места для детей, которые только учатся держаться на коньках. Он украшен ледяными фигурами, а на деревьях развешаны гирлянды. Для горожан здесь включают музыку, на большом экране показывают номера местных творческих коллективов. Каток работает круглосуточно, организован прокат коньков, можно перекусить и выпить горячего чаю.

Описание Каток в Астрахани находится через дорогу от Астраханского кремля © Дмитрий Дадонкин

Где: Астраханская область, Астрахань Что особенного: главным катком в Астрахани каждый год становится водоем в центре города — Лебединое озеро, которое образовалось более 200 лет назад из-за перекрытия дамбой затона. Летом здесь живут лебеди, утки, черепахи, а зимой, когда озеро покрывается льдом, сюда приезжают со всех районов города, чтобы покататься на коньках. Площадь акватории — 15,5 тыс. кв. м, озеро замерзает быстрее местных рек и каналов. Бесплатный каток находится в самом центре исторической части Астрахани — через дорогу от Астраханского белокаменного кремля. Несколько лет назад здесь обустроили удобные спуски к воде, а также поставили палатки с коньками, их можно взять в аренду. В период заморозков сотрудники МЧС измеряют плотность льда, а районная администрация размещает объявление, безопасно ли находиться на льду.

Описание Ледовый дворец в Салехарде © Пресс-служба правительства ЯНАО