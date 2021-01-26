Эксперты: экологический банк позволит привлечь внутренние инвестиции в Арктическую зону

МОСКВА. 26 января. /ТАСС/. Создание экологического банка необходимо для привлечения внутренних инвестиций в строительство атомных станций малых мощностей (АСММ) и на проекты по выращиванию овощей в теплицах на территории Арктической зоны РФ (АЗРФ). К такому выводу пришли эксперты на заседании "Проблемы и возможности для зеленого развития Арктической зоны Российской Федерации".

"Создание банка <...> типа экологического банка в Англии, Green Investment Bank <...>, необходимо в России, именно в Арктической зоне для привлечения внутренних инвестиций", - заявил директор Центра экономических проблем развития Арктики на Экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Никоноров, пояснив, что подобный инструмент может быть создан при участии государства.

Он считает, что создание экологического банка позволит привлечь инвестиции для реализации новых проектов в АЗРФ.

Директор по стратегическому развитию Научного центра евразийской интеграции, руководитель направления "Зеленая Евразия" Светлана Бик, считает, что регионам Арктической зоны необходимо финансирование для реализации планов по поддержанию вечной мерзлоты во время глобального потепления.

Стратегии развития энергетики

Профессор института биологических проблем криолитозоны СО РАН Борис Кершенгольц считает, что наиболее стратегически верным путем перехода на зеленую экономически рентабельную энергетику в Арктике будет строительство атомных станций малых мощностей (АСММ) модульного типа. По его мнению, такая станция обеспечит стабильное и чистое энергоснабжение проектов освоения нового золоторудного месторождения, расположенного в Верхоянском районе Республики Саха (Якутии) и потребности арктических районов этого региона.

"Первый модуль атомных станций малых мощностей (АСММ), который запланировано и начинает строиться в поселке Усть-Куйга Усманского района (Якутия) мощностью от 40 до 50 мВт. Ее сооружение позволит более чем в два раза снизить стоимость электроэнергии в соответствующем районе", - добавил он.

Также профессор считает, что в перспективе на станции можно наладить производство экологически чистого водорода для транспорта и промышленности, что позволит сократить выбросы углекислого газа, в Устьянском районе (Архангельская область) на 10 тыс. тонн в год.

По словам Кершенгольца, производство высококачественных дешевых экологически чистых продуктов питания возможно по принципу аэропоники (выращивание продуктов в теплицах). Комбинация АСММ и установок аэропоники позволит создать новые рабочие места в Арктике, обеспечить население высококачественными овощами и повысит уровень здоровья северян. Такие системы активно разрабатываются в России, в ряде технопарков, в том числе технопарке Саров при госкорпорации Росатом.

"Главным преимуществом аэропоники является то, что для ее производства не требуется земля - возможность создавать многоярусные теплицы для производства пищи", - пояснил он.

Экологический банк в Великобритании

Green Investment Bank (GIB) был учрежден правительством Великобритании в 2012 году для мобилизации частного финансирования в сектор зеленой энергетики. Согласно информации на сайте организации, с 2012 по 2017 год GIB помог финансировать проекты зеленой инфраструктуры Великобритании на сумму более 12 млрд фунтов стерлингов.

Об АЗРФ

В Арктическую зону РФ входят девять регионов - четыре субъекта РФ полностью (Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Мурманская область) и 45 муниципальных образований еще пяти субъектов (Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия). 26 октября 2020 года президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.