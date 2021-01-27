В Воркуте завершили расселение опустевшего поселка Советский, где начнут угледобычу

СЫКТЫВКАР, 27 января. /ТАСС/. Власти заполярного моногорода Воркута Республики Коми завершили расселение неперспективного поселка Советский, на значительной части территории которого вскоре начнут добычу угля открытым способом. Переселение немногочисленных жителей Советского - часть большой многолетней программы так называемого "управляемого сжатия" Воркуты, рассказали ТАСС в администрации города.

Воркутинские поселки создавались возле угольных шахт и после их закрытия в постсоветское время опустели. Но остались дома, в которых проживает по одной-две семьи, поэтому муниципалитету приходится отапливать весь дом или подъезд. За счет программы "уплотнения" Воркуты власти города и региона рассчитывают избавить город от дополнительных расходов.

"Предусмотрено поэтапное переселение с 2017-го по 2025 год более 800 семей из 50 малозаселенных домов четырех неперспективных населенных пунктов - микрорайонов Цементнозаводский, Советский, поселков Комсомольский, Заполярный, а также переселение жителей поселка Воргашор из его малозаселенной части в более обжитую. Затраты на реализацию этой программы составят 300 млн рублей, а экономия муниципалитета за счет уменьшения расходов на содержание пустующего жилья - 150,5 млн рублей. В настоящее время практически завершен третий этап программы - переселение жителей Советского", - рассказали ТАСС в администрации Воркуты.

По данным муниципалитета, на переселение 73 человек, фактически проживавших в Советском, в прошлом году было выделено более 35,3 млн рублей из регионального и местного бюджетов. На эти средства отремонтировали 65 квартир. На данный момент переселились 32 семьи, и девять многоквартирных домов в Советском отключены от коммуникаций.

"В настоящее время из Советского все фактически проживавшие граждане переехали в Воркуту, где им были предоставлены благоустроенные, отремонтированные муниципальные квартиры. В Советском остался один собственник квартиры, он выписан, оформляются документы на передачу ему в собственность квартиры в черте города. Срок его фактического переезда и отключения подъезда от коммуникаций - 31 января", - сообщили в муниципалитете. Экономия от переселения жителей Советского и отключения поселка от коммуникаций оценивается почти в 30 млн рублей в год.

Перспектива для угледобычи

В районе микрорайона Советский градообразующее предприятие "Воркутауголь" ведет добычу угля открытым способом в соответствии с имеющимися лицензиями на пользование недрами. По данным предприятия, в дальнейшем планируется освоение месторождения угля на разрезе "Юньягинский" вблизи микрорайона Советский.

В его границах имеются запасы угля в объеме 597 тыс. тонн. Для его добычи необходим участок площадью около 110 га, из которых 63,1 га - это земли населенных пунктов, непосредственно микрорайона и 46,2 га - земли запаса вокруг него.

"АО "Воркутауголь" заинтересовано в развитии угледобывающей отрасли Республики Коми и полном использовании всех возможностей Юньягинского угольного месторождения. Расширение участка добычи угля обеспечит эффективную работу компании и принесет дополнительные поступления в бюджеты различных уровней. После расселения жителей Советского компания готова приступить к отработке запасов угля в этом районе", - отметили в муниципалитете.

В центр с окраин

В предыдущие этапы программы, с 2017-го по 2020 год, из пустеющих территорий переселили 282 семьи. Так, на первом этапе в поселке Воргашор из окраин в его центральную, более обжитую часть с социальной инфраструктурой переселили 152 семьи. Власти отключили от коммуникаций 12 проблемных многоквартирных домов, где инженерные сети уже не выдерживали суровые заполярные условия. Несколько панельных домов Воргашора даже оказались заморожены в январе 2017 года в результате крупной коммунальной аварии в 40-градусные морозы.

На втором этапе были переселены 98 семей из Воргашора и поселка Цементнозаводской, на третьем этапе - 32 семьи из Советского. Для переселенцев отремонтировали 353 муниципальные квартиры. Затраты на ремонт составили более 144,3 млн рублей, из которых 143 млн рублей были выделены из республиканского бюджета, поскольку самостоятельно муниципалитет не смог бы понести такие расходы.

В дальнейшем, до конца 2025 года, планируется переселить около 440 семей, фактически проживающих в неперспективных поселках Комсомольский и Заполярный. Затраты на ремонт квартир для переселенцев оцениваются в порядка 160 млн рублей.

"На сегодняшний день одной из проблем Воркуты является отток населения, в результате чего увеличивается доля пустующего муниципального жилфонда, расходы за который несет муниципалитет. В результате переселения граждан будет обеспечена оптимизация расходов местного бюджета, а также созданы условия для эффективного, безопасного и комфортного проживания населения в условиях Арктики с минимальной протяженностью инженерной инфраструктуры", - отметили в мэрии.

По оценкам муниципалитета, экономия от этого "управляемого сжатия" станет существенной для муниципальной казны и будет направлена на повышение эффективности функционирования инфраструктуры заполярного города. Воркутинцы в целом положительно относятся к переезду из малозаселенных домов неперспективных населенных пунктов, где уже не осталось необходимой для жизни инфраструктуры. Случаи отказа от переселения - единичные, с такими гражданами проводят индивидуальную разъяснительную работу, отметили в муниципалитете.

Как отмечал ранее экс-мэр Воркуты Игорь Гурьев, ежегодно из муниципального бюджета выплачивалось по исполнительным листам более 500 млн рублей на жилищно-коммунальные услуги порядка 5 тыс. пустующих муниципальных квартир, большинство которых находится в неперспективных поселках. Это плата за капитальный ремонт, содержание общедомового имущества, вывоз мусора, но самые весомые затраты - это теплоснабжение.

Воркута - заполярный моногород в Республике Коми, четвертый по величине за северным полярным кругом, опорная зона Арктики РФ. В состав городского округа Воркута входят семь населенных пунктов - город Воркута и ближайшие поселки. Еще семь населенных пунктов были упразднены, закрыты или преобразованы в микрорайоны Воркуты как Цементнозаводской и Советский. Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче.