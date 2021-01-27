Мемориал на месте гибели Гагарина под Владимиром передадут в федеральную собственность

ВЛАДИМИР, 27 января. /ТАСС/. Мемориальный комплекс на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серегина около деревни Новоселово Владимирской области перейдут из муниципальной в федеральную собственность. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор региона Владимир Сипягин.

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"Надо переводить [мемориал] на федеральный уровень. Сейчас проводим определенную работу по федеральным структурам для того, чтобы его передать туда. За ним нужно следить, мы это делаем ежегодно, в преддверии праздника [Дня космонавтики], как правило, его восстанавливаем, приводим в порядок, но нужен там другой подход - федеральный уровень", - сказал он, уточнив, что переговоры с министерствами уже ведутся.

В 2016 году администрации Владимирской области, Киржачского района и Благотворительный фонд памяти первого космонавта планеты и его летного наставника подписали трехстороннее соглашение о возведении мемориального комплекса на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина. На мемориале уже построили входную группу, трибуну для торжественных мероприятий, постамент для истребителя МиГ-29, который ранее передало создателям комплекса Минобороны РФ, а также 20 гранитных стел, посвященных первым советским космонавтам. Также построили храм-часовню Георгия Победоносца.

Гагарин и Серегин погибли 27 марта 1968 года около деревни Новоселово Киржачского района, пилотируя самолет МиГ-15УТИ. На этом месте 17 октября 1975 года открыли мемориал - 16-метровая стела в форме крыла самолета из красного гранита. По традиции каждый год на месте трагедии собираются космонавты, военнослужащие, местные жители и школьники со всей страны чтобы почтить память героев. После памятного митинга люди идут возлагать цветы, а затем участвуют в панихиде в восстановленном храме Андрея Первозванного.