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Добровольцы нашли приборную панель вертолета, потерпевшего крушение под Вологдой в октябре

Волонтеры и частные спасатели, привлеченные родственниками погибших, в середине января проводили поисковые работы в районе падения

ВОЛОГДА, 27 января. /ТАСС/. Поисковики-добровольцы обнаружили и передали следствию приборную панель вертолета, который в октябре прошлого года потерпел крушение в Нюксенском районе Вологодской области. О находке сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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"Действительно, организовали поисковые работы добровольческой организацией. Они нашли приборную панель вертолета и передали ее для дальнейшего исследования в территориальный следственный отдел, который ведет расследование уголовного дела. В дальнейшем также запланировали дополнительные поисковые мероприятия", - сообщили ТАСС в следственном управлении.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по области, волонтеры и частные спасатели, привлеченные родственниками погибших, в середине января проводили поисковые работы в районе крушения.

Легкомоторный вертолет марки Robinson R44 упал в реку Сухону в Нюксенском районе области 20 октября 2020 года. В ходе полета по маршруту Вологда - Великий Устюг он задел ЛЭП над рекой, оборвал провода и упал в воду, при этом три деревни на время обесточились. В вертолете находились четыре человека, тело одного обнаружили в тот же день. С того момента и до начала декабря проводились поисковые работы, пока позволяла погода.

Вертолет принадлежал компании "Аэросоюз". На месте ЧП нашли документы четырех человек: бывшего заместителя губернатора Вологодской области, гендиректора АО "Дед Мороз"; совладельца компании "Аэросоюз", которой принадлежит вертолет; бухгалтера компании и пилота. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта. Погибшего гендиректора АО "Дед Мороз" Олега Васильева похоронили 23 октября на Мауринском кладбище под Вологдой.

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