Более 600 млн рублей направят в Амурской области на развитие центров экономического роста

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 января. /ТАСС/. Около 611 млн рублей направят в 2021 году на развитие центров экономического развития в Амурской области. По словам губернатора Василия Орлова, средства предусмотрены как в федеральном, так и в областном бюджетах, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"В общей сложности на развитие центров экономического роста Приамурья в 2021 году из федерального и областного бюджетов будет направлено 611 млн рублей", - приводит пресс-служба слова Орлова. В частности, на эти средства запланирована реконструкция объектов ЖКХ.

За счет субсидии только в городе Свободном в течение трех лет построят и капитально отремонтируют более 40 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. "В 2021 году в Свободном продолжатся большие преобразования. Здесь реконструируют Дом культуры железнодорожников, очистные сооружения озера Большанка, сети водо- и теплоснабжения по улицам Кручинина и Ленина, закупят новое оборудование для городской поликлиники. Объем финансирования превысит 7,3 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, за счет федеральных средств активно ведется обустройство набережных рек Зея и Амур в Благовещенске. В 2021 году они продолжатся на участке набережной Амура в районе стадиона "Амур". До конца года в городе Райчихинске продолжатся работы по обустройству площадки ГТО, поля для мини-футбола, двух беговых дорожек и комплексной площадки для спортивных игр, Варваровке - капитально отремонтируют стадион и территорию школы.

В Амурской области сформировано шесть центров экономического роста - агропромышленный, энергетический, космический, туристско-рекреационный, а также центр газопереработки и добычи полезных ископаемых. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста. Ранее Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призывал власти регионов активизировать строительство социальных объектов на средства субсидии.