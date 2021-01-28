Согласована дорожная карта мероприятий эксперимента внедрения системы "Лесвосток.рф" в ДФО

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Министерством природных ресурсов и экологии согласовали дорожную карту плана мероприятий по проведению в 2021 году на территории Забайкальского и Хабаровского края эксперимента по внедрению информационной системы "Лесвосток.рф". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

"Минвостокразвития и Минприроды готовы приступить к тестированию системы "Лесвосток.рф" в Хабаровском крае и Забайкалье", - сказали в пресс-службе.

Система была создана по поручению вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Она предоставляет пользователям доступ к актуальным сведениям о количественных и качественных характеристиках лесов Дальнего Востока. Инвесторы смогут принять экономически обоснованное решение о выборе лесного участка, подготовить проектную документацию и подать заявку на его использование через электронный аукцион.

В рамках эксперимента Рослесхоз и уполномоченные органы исполнительной власти Забайкальского и Хабаровского краев будут подключены к информационной системе "Лесвосток.рф" для ее тестирования и проверки данных. Как рассказали в пресс-службе, на первом этапе пользователям будут доступны такие сервисные опции, как подбор лесного участка в целях проведения аукциона на право заключения договора аренды, получение и рассмотрение заявлений о проведении аукционов.

"Итоги эксперимента мы подведем 1 ноября 2021 года, после чего будут приняты решения о поэтапном расширении перечня услуг, которые предоставляются с помощью "Лесвосток.рф", а также о возможности тиражирования этого опыта в других регионах Дальнего Востока", - цитирует пресс-служба главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.

Система основана на применении цифровых технологий сбора, обработки, анализа данных о лесах из различных источников. Проектная документация для аукционов генерируется автоматически. Нейронная сеть способна распознать и классифицировать минимальные лесоизменения, благодаря чему происходит непрерывная актуализация информации об объемах лесных ресурсов, отметили в пресс-службе.