Нижегородские власти предложили создать реестр недобросовестных перевозчиков

ТАСС, 28 января. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на сессии в четверг поддержали разработанный в регионе проект федерального закона, которым предлагается создать в России реестр недобросовестных перевозчиков. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального парламента.

"[Проектом федерального закона] предлагается создать реестр недобросовестных перевозчиков, который будет вести Минтранс РФ. Согласно действующему законодательству, недобросовестные перевозчики утрачивают право участвовать в открытых конкурсах на право осуществления регулярных перевозок в течение года со дня лишения их свидетельства. Предлагается создать единый информационный ресурс, не позволяющий недобросовестным перевозчикам скрывать свой статус при перемещении своей деятельности из одного региона страны в другой", - отмечается в сообщении.

По словам председателя комитета заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимира Солдатенкова, включение перевозчика в реестр не позволит ему работать на муниципальных маршрутах общественного транспорта. "Речь идет об организациях, вовремя не приступивших к работе, нарушающих расписание, а также о перевозчиках, которые выходили на маршрут вопреки решению суда об аннулировании лицензии и совершали нелегальные перевозки пассажиров", - цитирует Солдатенкова пресс-служба.

Проект закона разработал комитет по транспорту и дорожному хозяйству заксобрания совместно с правительством Нижегородской области. Им предлагается внести изменения в федеральный закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".