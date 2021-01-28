В Вологодской области с 1 февраля возобновят работу дневные стационары

ВОЛОГДА, 28 января. /ТАСС/. Медицинские учреждения Вологодской области с 1 февраля возобновят деятельность дневных стационаров, профилактические осмотры и диспансеризацию. Об этом сообщил в четверг губернатор Олег Кувшинников.

"Сейчас, когда ситуация [с заболеваемостью коронавирусной инфекцией] нормализуется, с 1 февраля в полном объеме в Вологодской области возобновляется деятельность дневных стационаров, проведение профилактических медосмотров и диспансеризация. Несмотря на смягчение ограничений, нужно продлить работу всех моногоспиталей в Вологде, Череповце и Великом Устюге", - сообщил губернатор на заседании регионального оперштаба.

Как подчеркнул руководитель региона, даже в период пиковых нагрузок на медучреждения экстренную медпомощь осуществляли в полном объеме. Пациенты с онкологическими и другими хроническими заболеваниями получали всю необходимую плановую медпомощь. "Все, кто нуждался в срочной медпомощи, ее получали даже в период пиковой нагрузки. Одновременно мы приняли некоторые решения для снижения нагрузки на врачей, но чтобы это не несло угрозы жизни и здоровью вологжан", - сказал Кувшинников.

По данным регионального оперштаба, на 28 января в области подтверждено 31 977 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 285 случаев. Выздоровели 27 219 человек, умерли 594. В регионе продолжают действовать шесть монопрофильных стационаров на 1 635 коек.