В Думу внесен проект об отмене экоэкспертизы для капитального строительства в Арктике

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов в четверг внесла в Госдуму проект, направленный на оптимизацию процедуры проведения экологической экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, строительство или реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне РФ. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон "Об экологической экспертизе". Документом предлагается исключить требования о проведении экологической экспертизы федерального уровня проектной документации объектов социальной и транспортной инфраструктуры, строительство или реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне РФ. Перечень объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в отношении которых отменяется такое требование, установит правительство РФ.

"Принятие законопроекта положительно повлияет на ускорение строительства объектов инфраструктуры, необходимых для создания условий комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации", - отмечают авторы инициативы.