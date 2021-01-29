Штормовое предупреждение продлили на юге Магаданской области до выходных

ТАСС, 29 января. Спасатели в пятницу объявили экстренное предупреждение в южной части Магаданской области из-за бушующего в регионе циклона. Об этом сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение о ЧС на 29 января 2021 года. Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня", - рассказали в центре.

Спасатели не исключают возможность повреждения или обрыва линий электропередачи и связи, нарушений в работе дорожно-коммунальных служб, возникновения ДТП, деформации и обрушения слабоукрепленных конструкций, падения снежных козырьков и сосулек, снежных заносов и переметов на автодорогах. Помимо этого, спасатели предупреждают о возможной деформации и разрушении ледового поля припая Охотского моря.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, непогода в основном затронет территорию Ольского района, занимающего значительную часть на юге региона. В течение дня там ожидаются северо-восточный штормовой ветер скоростью до 20 м/с и метель. Сейчас в регионе, в том числе в указанном округе, временно облачная и спокойная погода, осадков нет. Температура воздуха в поселке Ола - минус 27 градусов.

Ранее спасатели объявляли из-за метели штормовое предупреждение в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах на 25-28 января.