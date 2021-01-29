Авиасообщение с Чукоткой нарушилось из-за циклона

ТАСС, 29 января. Работа аэропорта имени Ю. С. Рытхэу в Анадыре приостановлена из-за циклона, принесшего на полуострова осадки и штормовой ветер, следует из данных онлайн-табло главной воздушной гавани округа.

Задержаны вылеты и прилеты всех запланированных на утро 29 января рейсов из Анадыря в Певек, Марково, Владивосток и Хабаровск, Москву и обратно из-за метеоусловий на Чукотке. Задержаны также вылеты и прилеты в аэропортах Певека и Залива Креста. В других аэропортах Чукотки вылетов на 29 января не было запланировано.

Мощный циклон пришел на Чукотку 27 января. Он принес на полуостров снег, метель и порывы ветра до 30 м/с. Сейчас в Анадыре идет снег, скорость ветра составляет около 15 м/с.

Аэропорт имени Ю. С. Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.