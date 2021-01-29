В Сахалинской области произошло два ощутимых землетрясения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 января. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу утром зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 4,5. Его смогли ощутить местные жители, сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения располагался в 62 км восточнее села Малокурильское на острове Шикотан на глубине 44 км", - рассказали в филиале.

По информации сейсмологов, жители села ощутили подземные толчки силой до двух баллов. Тревогу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.

Ранее ночью произошло ощущаемое землетрясение на суше в северной части Сахалина. Его магнитуда составила 4,1. Оценка силы сотрясений еще не произведена.

"Землетрясение произошло в 02:50 (четверг 18:50 мск). Координаты эпицентра - 51,8 северной широты, 143,4 восточной долготы, он располагался в 10 км северо-восточнее села Катангли в Ногликском районе на Сахалине. Глубина очага составила 12 км", - рассказала Семенова.

По оперативным данным, ощутимый толчок почувствовали жители поселка Ноглики на Сахалине.