В Приморье количество выпавших осадков превысило месячную норму

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Активный снежный циклон, пришедший в Приморский край в четверг, принес в некоторые районы края месячную норму осадков и больше, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"В минувшие сутки под влиянием активного южного циклона на значительной территории Приморского края прошел сильный снег с количеством 6-12 мм, наибольшее количество осадков выпало на побережье Лазовского района - 24 мм. Всего за время непогоды в поселке Посьет выпало 12 мм осадков при месячной норме 8 мм, в Преображении - 24 мм при норме 17 мм, в Яковлевке - 14 мм при норме 12 мм и в Барабаше - 10 мм при норме 9 мм", - сообщили в пресс-службе.

Специалисты Приморских электрических сетей (филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании, ДРСК) продолжают восстанавливать электроснабжение в восьми поселках Приморья, где в минувшие сутки произошли аварии из-за сильной метели, сообщает пресс-служба ДРСК. За ночь подачу электроэнергии удалось восстановить в 20 населенных пунктах.

"Энергетики Приморских электрических сетей восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов, нарушенное прохождением по территории края южного циклона. На утро 29 января продолжаются работы по восстановлению электроснабжения потребителей в поселках Новый, Ключевой, Вольно-Надеждинский, Кневичи, Соловей Ключ, Ясное, Суражевка, Рязановка. Параллельно идет точечная работа по индивидуальным обращениям потребителей в уже включенных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе с приморскими специалистами в восстановлении электроснабжения участвуют энергетики из Хабаровского края и ЕАО, которые прибыли в регион сразу после объявления штормового предупреждения. Пока в Приморье сохраняется сложная погодная обстановка, скорость ветра достигает 30 м/с, в некоторых районах продолжается снегопад.

О циклоне

Сильный снегопад в минувшие сутки прошел и во Владивостоке, где было ограничено передвижение большегрузного транспорта и закрыт спуск по улице Капитана Шефнера. Но автомобили застревали на других подъемах в городе. Помощь автомобилистам оказывали сотрудники полиции. Пользуясь тем, что некоторые склоны в городе из-за снегопада опустели, жители Владивостока начали кататься по ним на тюбингах, лыжах и сноубордах. Об этом свидетельствуют фотографии и видео в местных социальных сетях.

По данным гидрометцентра на утро 29 января, циклон находится на северо-востоке Японского моря, днем он продолжит смещаться в восточном направлении, к острову Хоккайдо. В пятницу на большей части территории края продолжится снегопад, утром на востоке местами сильный - 6-15 мм. Сильный ветер сохранится на юго-востоке и побережье до 18-23 м/с, у мысов порывы до 33 м/с.

В субботу и воскресенье существенных осадков в крае не ожидается. По данным синоптиков, в начале следующей недели к Приморью подойдет очередной циклон. Интенсивность осадков будет меньше, местами пройдет умеренный снегопад.