На Камчатке восстановили движение на участке трассы, закрытой ранее из-за циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 января. /ТАСС/. Движение для всех видов автотранспорта восстановлено на участке трассы Никольское - аэропорт Никольское, проезд по которой был ограничен из-за низовой метели и штормового ветра, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.

"29 января 2021 года возобновлено движение для всех видов транспорта на автодороге местного значения село Никольское - аэропорт Никольское Алеутского муниципального района. Скопления автотранспорта зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

27 января циклон принес на Командорские острова низовую метель и штормовой ветер до 30 м/с. Сейчас в селе Никольское, облачно, без осадков, ветер около 3 м/с.

Никольское - село на Командорских островах. В нем живут около 700 человек. Наземного сообщения с Петропавловском-Камчатским у населенного пункта нет.