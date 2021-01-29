Штормовое предупреждение объявили в акватории Тихого океана на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют волны высотой до 8-9 м в акватории Тихого океана на Камчатке, из-за чего в территориальных водах объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 30 января 2021 года в Тихом океане, в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ), ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Явление сохранится до вечера 31 января", - говорится в сообщении ведомства. Для населенного пункта, расположенного на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет.

Алеутский муниципальный район расположен на Командорских островах. Население - около 700 человек, наземное сообщение с краевой столицей полуострова отсутствует.