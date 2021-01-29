Эксперты: воробьям в Якутии не грозит массовое вымирание из-за 50-градусных морозов

ЯКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Массовое вымирание популяции воробьев в Якутии из-за сильных морозов пока не грозит, однако им необходима дополнительная подкормка. Такое мнение выразил ТАСС заведующий лаборатории зоологических исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, доктор биологических наук Николай Гермогенов.

Суровые 50-градусные морозы, которые установились в Якутии с начала января, стали испытанием для птиц и диких животных. В социальных сетях распространяются видео с замерзшими насмерть животными.

"Воробьи - домовый и полевой, с которыми мы сталкиваемся чаще, чем с каким-то другим видом птиц, меньше всех приспособлены к морозам. Нужно учитывать, что это не северные птицы, Якутию первый из них начал осваивать с середины XIX века, второй, вероятно, несколько раньше. Эти птицы вне городов и поселков, ферм, скотоводческих баз не живут и не размножаются, являются строгими синантропами. Из-за мелких размеров в холода они быстро теряют энергию и не могут ее пополнить из-за бескормицы или доступности кормов, ограничиваемой к тому же зимой коротким световым днем. Однако нельзя говорить о массовом вымирании этих видов, с ними это случалось неоднократно и раньше", - сказал Гермогенов.

Воробьи проживают в пределах населенных пунктов. "Зимой они пытаются уберечься от холода, в основном укрываясь в теплотрассах. В лесу в это время выживают синицы, которые в полтора-два раза меньше воробьев. Так вот, экономя энергию и чтобы пережить ночь, они залезают в различные пустоты в снежном покрове, иногда проникая вглубь примерно на 30 см. В этих же целях, в снежных лунках проводят ночь все виды куриных (глухари, тетерева, рябчики, дикуши), а кукша в холода даже снижает температуру тела, мало двигается, сидит вплотную к стволу дерева, приняв форму шара (наиболее энергосберегающую), кормится запасенными в бесснежный период кормами", - отметил эксперт.

Воробьи за лето могут размножаться два, возможно, и три раза. "Погибают в основном первогодки из последних выводков. Они действительно проходят наиболее жесткий отбор", - добавил собеседник агентства.

Как защитить птиц

Ученый отметил, что среди встречающихся в Якутии зимой птиц с наступлением холодов и выпадением снега происходит территориальное перераспределение. "Некоторые виды птиц на зиму покидают северную часть республики и проводят ее в более южных районах, где морозы не столь суровы, а продолжительность светового дня не столь коротка. Есть кочующие птицы, которые перемещаются по территории региона в поисках пищи. Это многие вьюрковые, свиристели, в случае неурожая кедровых орехов - кедровка. Дальность полета доходит у них до нескольких сотен километров. А воробьи строго оседлы, хотя и у них часть молодых птиц осенью покидают места рождения, обычно перемещаясь в ближайший населенный пункт", - рассказал Гермогенов.

Для лучшей защиты воробьев от зимней бескормицы нужны кормушки, которые надо регулярно пополнять. "К этой работе можно привлекать школьников и дошкольников. Из-за морозов воробьи полностью не исчезнут, поскольку у нас достаточное число открытых теплотрасс, где в основном греются и ночуют эти птицы. Это самые массовые виды среди оседлых птиц Якутии", - заключил эксперт.