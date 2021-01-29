Внутреннее авиасообщение на Сахалине восстановили после циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 января. /ТАСС/. Сахалинский международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) в пятницу выпустил самолеты по всем рейсам, задержанным ранее из-за непогоды. Об этом сообщили ТАСС в воздушной гавани областного центра.

"Все задержанные самолеты сегодня покинули аэропорт Южно-Сахалинска", - рассказали в аэропорту.

В среду в аэропорту Южно-Сахалинска сообщили, что из-за метеоусловий в пунктах назначения отменены вылеты в Южно-Курильск (Курильские острова, Сахалинская область) и в поселок Шахтерск, расположенном в центральной части Сахалина. На следующий день была восстановлена связь с Курилами, но отменили рейсы до города Александровска-Сахалинского и села Зональное в центральной части Сахалина, а также до города Охи на севере острова.

Ранее спасатели объявляли штормовое предупреждение в ряде районов Сахалинской области в связи с подходом к островам снежного циклона, который принес ветер и метель. Закрылась паромная переправа на материк, сутки был ограничен проезд по автодороге Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. Сейчас на Сахалине спокойная, но пасмурная погода, местами идет снег. Но Курилах в отдельных районах все еще сохраняется метель и плохая видимость.