В Иркутской области прогнозируют резкое повышение воды в Ангаре и подтопления

ИРКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Резкое повышение уровня воды в реке Ангаре прогнозируется в Иркутской области в районе города Усолье-Сибирское, возможно подтопление пониженных участков местности. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 января кромка ледостава на реке Ангаре находится в районе города Усолье-Сибирское, уровень воды достиг отметки 1 177 см при критической 1 200 см. В ближайшие 2-3 дня ожидается установление ледяного покрова на участке Усолье-Сибирское - Тельма, резкое повышение уровня воды в районе кромки ледостава, выход воды на пониженные участки местности", - говорится в сообщении.

Колебание уровня воды в реке связано с понижением температур, скоплением льда, выпадением обильных осадков.

В связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой на Иркутской ГЭС в пятницу в 13:00 (08:00 мск) снизят сбросные расходы с 2 050 до 1 700 куб. м в секунду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Евросибэнерго-гидрогенерация" (управляет Ангаро-Енисейским каскадом ГЭС, контролируется компанией En+ Group).

К месту возможного подтопления направлены оперативные группы, приведены в готовность оперативные службы. Неблагоприятный прогноз с рекомендациями о порядке действий доведен до глав муниципальных образований, руководителей объектов экономики, старост сельских населенных пунктов. Организована проверка систем оповещения населения.

В начале января в городе Усолье-Сибирское, который находится в 70 км от Иркутска, уровень воды в Ангаре уже повышался. Были подтоплены четыре подстанции, кафе, котельная, а также часть набережной на полуострове Варничный. Через несколько дней ситуация стабилизировалась.