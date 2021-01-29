В Дагестане реализуют пять комплексных проектов по обработке мусора

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Первые пять комплексов по обработке твердых бытовых отходов планируется построить в Дагестане, сообщил журналистам в пятницу во время рабочей поездки в республику глава ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.

"Надеемся, что первые пять комплексных проектов по обработке [отходов] должны будут возникнуть на территории республики. Проектная документация должна быть готова в конце первого квартала - начала второго текущего года, после этого она должна будет пройти соответствующее согласование, утверждение экспертизой и корпоративную процедуру утверждения проектов, инвестиций со стороны публичной правовой компании [ППК "РЭО"]", - сказал Буцаев, не уточнив подробностей проектов.

Он добавил, что работа по инвестиционному развитию отрасли обращения с отходами проводится "Российским экологическим оператором" по поручению правительства РФ. "Отдельное было поручение правительства относительно интенсификации работы в Республике Дагестан", - добавил Буцаев.

Во время рабочей поездки Буцаева в Дагестан было заключено соглашение об информационном взаимодействии между ППК "РЭО" и правительством республики. По словам врио главы Дагестана Сергея Меликова, в настоящее время в республике ведется работа по определению тарифов на вывоз мусора и созданию нового регионального оператора.

"Скорее всего [региональный оператор будет создан] на базе муниципальных организаций, которые сегодня занимаются сбором и вывозом отходов, что приведет к созданию устойчивой схемы по всей республике, позволяющей правильно обращаться с ТКО, и [поможет] привести в течение полугода ситуацию в нормальное русло", - сказал Меликов.

В четверг на сессии Народного собрания (парламента) Дагестана врио зампредседателя правительства Владимир Лемешко сообщил, что по итогам работы в 2020 году ни одному из четырех региональных операторов не был согласован тариф на вывоз мусора на 2021 год, 14 января регоператоры заявили о невозможности исполнять свои обязанности. В настоящее время ситуация с вывозом мусора в республике вызывает множество жалоб населения. По словам Лемешко, Минприроды республики определило две муниципальные организации, которые будут выполнять функции регоператоров в течение года. При этом парламент Дагестана признал работу правительства республики по преодолению ситуации с вывозом мусора неудовлетворительной и потребовал принятия конкретных мер.