На базе самарского центра для одаренных детей "Вега" создадут малую академию НОЦ

САМАРА, 29 января. /ТАСС/. Малая академия научно-образовательного центра (НОЦ) "Инженерия будущего" будет создана на базе центра для одаренных детей "Вега", сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. Предполагается, что она начнет работать в начале нового учебного года.

"Центр "Вега" может заниматься любыми направлениями, но если мы говорим о совместной деятельности в рамках НОЦ, работа должна быть ориентирована на те задачи, которые ставит перед собой и решает НОЦ. Здесь будет обеспечена преемственность. Ребята в возрасте 7-8 класса, включившись в решение таких масштабных задач, в дальнейшем приведут к успеху те или иные разработки", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

По данным регионального министерства образования, малая академия начнет работать с нового учебного года. В ближайшие месяцы будет разработано положение и остальные документы для организации нового направления.

В пресс-службе НОЦ рассказали ТАСС, что молодежное крыло будет действовать по принципу проектных сессий. "В каждой сессии смогут принимать участие до 60 человек. Пока трудно сказать каким точно будет количество сессий, но мы знаем, что приглашаться будут ребята, показывающие лучшие результаты в олимпиадах и технологических соревнованиях", - сообщила собеседница ТАСС.

По итогам 2020 года в региональном центре "Вега", созданном по модели образовательного центра "Сириус", прошли обучение более 1,3 тыс. человек. Подразделение работает по трем ключевым направлениям: "Наука", "Искусство", "Спорт". В центре на регулярной основе обучаются 200 воспитанников, в том числе 80 - участники профильных смен структурного подразделения "Вега".