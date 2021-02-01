Ростовская АЭС проводит проверку после сообщения об угрозе взрыва на станции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 февраля. /ТАСС/. Служебная проверка проводится на Ростовской атомной электростанции в городе Волгодонске Ростовской области в связи с получением сообщения об угрозе работе объекта. Об этом в понедельник сообщил ТАСС начальник управления информации и общественных связей станции Сергей Игнатовский.

Ранее в понедельник некоторые СМИ сообщили, что в адрес начальника службы безопасности АЭС поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва на станции.

"По факту сообщения о предполагаемой угрозе работе станции проводится служебная проверка", - сказал собеседник агентства.

Игнатовский добавил, что три из четырех энергоблоков АЭС работают в штатном режиме. Четвертый энергоблок в воскресенье вывели на планово-предупредительный ремонт.

Ростовская атомная электростанция - филиал концерна "Росэнергоатом" (ГК "Росатом"), в 2001-2010 годах носила название "Волгодонская АЭС". Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска. Ростов-на-Дону и Волгоград расположены в 205 км и 175 км от станции.