В Белогорске началось проектирование путепровода

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Строительство путепровода во втором по численности городе Амурской области - Белогорске начнется в 2022 году, сейчас специалисты приступили к разработке проектно-сметной документации. Сооружение свяжет две части города, сообщает пресс-служба мэрии.

"Белогорск готовится к строительству нового путепровода. Конкурс на создание проектно-сметной документации путепровода по улице Базарная объявлен администрацией города. Начало строительных работ планируется на 2022 год", - говорится в сообщении.

В 2018 году после обрушения путепровода в третьем по численности городе в Амурской области - Свободном, в Белогорске был обследован единственный путепровод 1978 года постройки, который связывает крупный микрорайон "Транспортный" с остальной частью города. В результате экспертизы были выявлены трещины на ригелях опор. В 2019 году были выполнены работы по усилению ригелей консолям, что позволит эксплуатировать путепровод в течение 3-4 лет, после их необходимо заменить.

"Капитальный ремонт существующего путепровода возможен только после строительства нового путепровода в створе ул. Базарная, так как его перекрытие на время ремонта приведет к недопустимому ограничению транспортного сообщения между двумя частями города", - отметили в пресс-службе мэрии Белогорска.

По предварительной оценке, стоимость проектных работ - 55 млн рублей, общая стоимость строительства - более 2,8 млрд рублей. Работы запланированы на 2022 год, путепровод планируется возвести за 20 месяцев.