В Петербурге витражи станции метро "Чернышевская" планируют восстановить к весне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Витражи станции метро "Чернышевская" в центре Санкт-Петербурга, поврежденные 31 января, полностью восстановят к началу весны. Об этом сообщается в понедельник на сайте городского метрополитена.

"Витражное остекление наземного вестибюля станции "Чернышевская", нарушенное 31 января 2021 года, полностью восстановят, - говорится в сообщении. - На это потребуется около месяца - специалисты метрополитена ждут поставки стеклопакетов нужного размера".

В организации напомнили, что 31 января в 10:47 мск часть элементов витража наземного вестибюля станции "Чернышевская" выпала наружу, оказавшись на тротуаре улицы. В это время станция была закрыта по техническим причинам, в результате инцидента никто не пострадал.

По словам заместителя главы Петербургского метрополитена Дмитрия Бурина, предварительная причина происшествия - избыточное давление воздуха в наземном вестибюле, который создал поршневой эффект. "С 10 часов утра станция была закрыта для входа и выхода пассажиров по техническим причинам. Двери вестибюля были закрыты, и это оказало негативное влияние, воздуху просто некуда было выходить, - отметил Бурин. - Конструктивные особенности витражей на "Чернышевской" таковы, что стекла закрепляются снаружи декоративными заглушками и прижимной планкой, поэтому они и выпали наружу".

Как отмечали в пресс-службе подземки ранее, после инцидента по поручению вице-губернатора города Максима Соколова в воскресенье проверили все вестибюли станций на предмет устойчивости витражных конструкций. Отмечается, что оперативно осмотрели 51 вестибюль, где есть аналогичные витражные окна, никакой опасности для пассажиров они не представляют.

Станция "Чернышевская" Кировско-Выборгской ("красной") линии находится в Центральном районе Петербурга. Станция открылась 1 сентября 1958 года, она названа в честь философа, писателя и литературного критика Николая Чернышевского.