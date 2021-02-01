Зимник, соединяющий Ненецкий АО с Коми, открылся для всех видов транспорта

ТАСС, 1 февраля. Зимняя сезонная дорога (зимник) Нарьян-Мар - Усинск, соединяющая Ненецкий автономный округ (НАО) с Республикой Коми, открылась в понедельник для движения всех видов транспорта, что намного позднее обычных сроков. Об этом сообщил ТАСС директор КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" Александр Рудаков.

Обычно сезонная дорога для всех видов транспорта открывается до Нового года, прошлой зимой зимник начал функционировать 27 декабря.

"Сегодня зимник Нарьян-Мар - Усинск открылся для движения всех видов транспорта, в том числе легкового транспорта", - сказал Рудаков.

В этом году к его сооружению приступили позднее обычных сроков, так как в тундре было мало снега. "Снега было крайне мало, поздно вышло постановление о движении по тундре, 19 декабря, а обычно оно выходит в двадцатых числах ноября. Сразу резко начались морозы, проливку делать бесполезно, тундра голая, очень много кочек, движение легкового транспорта было сильно затруднено и небезопасно", - пояснил собеседник агентства.

Дорогая доставка

Для грузового транспорта зимник открыли 16 января. НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами. Грузы в округ завозят во время летней навигации по реке Печоре и морю, а также по зимнику.

По сезонной дороге в регион везут продукты, особенно скоропортящиеся. Это значительно дешевле, чем доставлять самолетом. "Самолетом доставка килограмма груза стоит сто рублей, машиной по зимнику - 25 рублей за 1 кг, - пояснил ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в НАО Герман Сопочкин. - И у предпринимателей в этом году возникла большая проблема с доставкой грузов, и они доставляли все скоропортящиеся продукты питания воздушным транспортом. В предыдущие годы зимник открывался еще до Нового года, и на новогодние столы продукция доставлялась по зимнику, и ассортимент был больше, и не так дорого".

В результате цены на фрукты и овощи, а они и так в регионе высокие, перед Новым годом еще выросли. "Сейчас килограмм мандаринов в магазинах Нарьян-Мара стоит 215-280 рублей, перед Новым годом они стоили в среднем на 50 рублей дороже, до 320 рублей. Стоимость транспортировки - на эту разницу и были вынуждены предприниматели повысить цены. Они и так у нас торговую наценку делают небольшую, - добавил Сопочкин. - Когда машины пошли, и ассортимент расширился, и цены снизились". Для сравнения - в соседних Республике Коми и Архангельской области килограмм мандаринов стоит 70-150 рублей.

Зимник в Ненецком округе иногда даже называют дорогой жизни. Некоторые жители региона отпуск планируют как раз на зиму. "Я каждый год езжу к родственникам в Киров, когда открывается зимник, - рассказал житель НАО Иван Выучейский. - Я обслуживание машины там делаю, и можно продукты привезти, все-таки дешевле".

Особенности зимника в тундре

Контракт на обустройство и содержание зимника до Усинска заключили с ЗАО "Транс-Строй" из Усинска. Его стоимость по итогам торгов составила 77,76 млн рублей. Общая протяженность трассы автозимника в этом году 54,8 км. Расчетная скорость движения - 50 км/ч, на трудных участках - 30 км/ч. На дороге работают три дорожно-ремонтных пункта, где попавшие в трудную ситуацию водители смогут отдохнуть и дождаться необходимой помощи.

В 2020 году вышел новый ГОСТ по обустройству сезонных дорог и ледовых переправ. Он сменил ведомственные строительные нормы от 1989 года. Как отметил Рудаков, "документ неплохой, но для наших условий требует небольшой корректировки". В прежних нормах уточнили особенности строительства зимников в основном в Сибири и на Дальнем Востоке. Там сезонные дороги часто идут по руслам рек или их прокладывают в тайге, где вокруг лес. Трасса Нарьян-Мар - Усинск проходит по тундре. "В Сибири или на Дальнем Востоке болота глубоководные, они намораживают ледовое полотно. Мы делаем не так, - рассказал он. - Мы пускаем тяжелые бульдозеры-болотники: у нас болота мелкие и стараемся воду наоборот выдавить. Она замерзает и принимает форму монолитного покрытия, в этом принципиальное отличие".

Еще одна особенность: снег должен свободно "перелетать" через зимник. Поэтому на дороге постоянно приходится техникой сглаживать неровности. Иначе за препятствием сразу вырастает сугроб. Кроме того, местность в НАО овражистая, берега рек достаточно крутые. "Реки находятся в углублениях. Мы намораживаем ледовые дамбы, и на каждом таком возвышении стоит бульдозер. Чтобы помочь втащить наверх большегрузный транспорт. Это предусмотрено контрактом. В других регионах такого нет", - добавил Рудаков. Таких водных препятствия три, и у каждого дежурит бульдозер.

И еще один важный принцип при строительстве зимнике - максимально бережно относиться к мохорастительному покрову. Природа в тундре очень хрупкая, и при повреждении слоя мха он очень долго восстанавливается.

Движение по зимнику закрывают в метель и в оттепель. В марте-апреле тяжелый транспорт стараются пропускать ночью, когда температура падает. И в целом водители предпочитают ездить по зимнику в темное время суток. "Представляете - белая пустыня, водителям очень тяжело ориентироваться. И при этом отраженными от снега лучами солнца можно даже получить ожог глаз. А когда ночью едешь, видно любой поворот и неровность покрытия, они завешкованы, в свете фар дорогу отлично видно", - пояснил Рудаков.

Строительство дороги

Дорогу Нарьян-Мар - Усинск протяженностью 217 км строят с 1985 года. С 2019 года объект включили в региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Для завершения строительства необходимо около 12 млрд рублей. Стройка разбита на участки. Протяженность недостроенных отрезков около 40 км. "В 2020 году на автомобильной дороге Нарьян-Мар - Усинск продолжилось строительство первого участка автодороги, а также начаты работы по строительству второго участка. В результате выделения дополнительного финансирования из средств федерального бюджета в 2020 году удалось досрочно завершить работы по строительству отрезка протяженностью 6,7 км. Вместе с тем, протяженность зимника Нарьян-Мар - Усинск не сократилась, так как по проекту трасса зимней автодороги проходит параллельно строящейся дороге", - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

В случае выделения своевременного финансирования из средств федерального бюджета завершить работы планируется в 2024 году.

Но, как рассказал ТАСС вице-спикер окружного собрания депутатов НАО Матвей Чупров, даже после завершения строительства дороги круглогодичного автомобильного сообщения с "большой землей" у округа не будет. "Потому что нет моста через Печору. Сегодня организация строительства мостового перехода через Печору у села Усть-Уса Государственной программой Республики Коми "Развитие транспортной системы" в среднесрочной перспективе не предусмотрена", - пояснил он.

По мосту через Печору провели большую предпроектную работу. Сформировали эскизы, обозначили створ, технические параметры, понятна стоимость строительно-монтажных работ - около 17 млрд рублей. На проектирование моста нужно 2 млрд рублей. "Если в этом году не начать проектирование, то все затянется еще на год, - добавил он. - Я считаю, что НАО не должен оставаться в стороне, окружные власти и представители округа в Москве должны подключиться к продвижению этого проекта. Мост нам нужен и мы должны вместе с Коми на всех федеральных площадках доказывать необходимость выделения федеральных средств на строительство моста через Печору".