Археологи в ходе раскопок в КБР "состарили" древнее поселение более чем на тысячу лет

НАЛЬЧИК, 1 февраля. /ТАСС/. Археологи во время раскопок в Кабардино-Балкарской Республике в городище Баксанское-4, считающемся памятником аланской культуры эпохи раннего средневековья (V–VIII вв. н. э.), обнаружили предметы, которые могут принадлежать кобанской культуре (XII–IV вв. до н. э.). Об этом рассказал ТАСС начальник Южнобаксанской экспедиции Археологического общества Кавказа на городище Тимур Кармов.

Площадь городища, которое находится на федеральной трассе М-29 «Кавказ», превышает 500 тыс. кв. м. Археологические работы велись на 25 тыс. кв. м, предваряющие их разведки проводились несколько лет назад. Раскопки носили спасательный характер, то есть велись перед реконструкцией дороги. Дорога разрезает это городище на две части.

"Городище Баксанское-4 прежде всего относится к аланской археологической культуре раннего средневековья (V–VIII вв. н. э.). Однако в ходе работ нам удалось обнаружить и слой эпохи бронзы кобанской культуры. Об этом говорят многочисленные артефакты, например, керамическая посуда, относящаяся к кобанской культуре (с XII до IV вв. до н. э.)", — рассказал Кармов.

Работы проводились во второй половине 2020 года, их результаты археологи анализируют до сих пор. "Поскольку ведутся работы по расширению дороги, нам было нужно раскопать части городища, попадающие под расширение. Кроме того, что мы исследовали городище, основной нашей мотивацией было освобождение территории от объектов археологии, чтобы дорога проходила по раскопанным частям и не разрушила их", — уточнил он.

Памятник оказался сложносоставным (состоящим из слоев разных периодов), отмечает археолог, несмотря на то, что сведения, которые были получены ранее, говорили о принадлежности к средневековью (VI–VIII вв. н. э.). По словам собеседника агентства, эти памятники городища были эталонными для средневековья до масштабных раскопок, однако сейчас выясняется, что эти археологические объекты гораздо древнее и скорее относятся к другой культуре - эпохе поздней бронзы.

"Скорее всего, часть объектов, которые всегда считались средневековыми, на самом деле или возникли на месте городищ поселений бронзового века, или вообще являются поселениями кобанской культуры. Эти поселения, возможно, были гораздо мощнее, и позднее население, которое сюда приходило, селилось на этих местах, а некоторые городища так и не были заселены после эпохи бронзы", — уточнил Кармов.

Ритуальная посуда и бронзовые наконечники

Принадлежность к кобанской культуре просматривается и в хозяйственных постройках, поскольку у каждой культуры они особенные, поясняет Кармов. "В одном из слоев обнаружили хозпостройки, ямы, которые по своему внешнему виду похожи на постройки кобанской культуры", — пояснил собеседник агентства.

На объекте мы обнаружили и хозяйственные вещи, такие как дробилки, измельчители, венчики, миски, сосуды из керамики баночной формы — то есть все то, что использовалось в быту. "Что-то типа небольших жерновов, много оселков, пряслиц, домашней утвари", — рассказал руководитель экспедиции. Особенность сохранности посуды в поселенческих памятниках заключается в том, что в верхних слоях они мелко фрагментированы, а то, что попадалось ниже, в придомовых конструкциях, размером больше, пояснил Кармов.

Нашли в городище и наборы посуды ритуального назначения — фрагментированной, с орнаментами разного типа. Это, в частности, керамическая посуда, которая использовалась при захоронении в качестве погребального инвентаря. Такая посуда, по словам ученых, отличается тщательным лощением, а также высоким качеством, более хорошим тестом — то есть без примесей.

"Показательно, что такой орнамент здесь присутствует, это говорит о сельскохозяйственных культах, существовавших у этого населения. Получается, что они принадлежали материально и, вероятно, духовно именно к позднекобанской культуре (с VI — по IV вв. до н. э.), а не к какой-то другой", — пояснил Кармов. По его словам, это орнамент, изображающий стилизованные фигуры животных, нанесенных посредством насечек и промазанные белой пастой. Он отметил, что есть и более простые орнаменты опоясывающие посуды в виде линий и волн.

По словам руководителя экспедиции, специалисты по керамике восстанавливают полный облик таких находок, даже без склейки. "Облик сосудов удается восстановить, даже если от сосуда остается 15%. Есть совсем тоненькие чашки с тонкими стенками, есть и среднего формата — это что-то похожее на нашу современную посуду по толщине. Это корчаги, пифосообразные емкости типичные для эпохи", — рассказал он.

В ходе работ археологам попались и бронзовые наконечники стрел, из чего также можно сделать вывод, что, скорее всего, этот памятник не однозначно относится к эпохе средневековья, но и к эпохе бронзы, подчеркнул Кармов. "Наконечники относятся именно к этому слою, примерно, VI–VII века, не позже VI века до н. э.", — рассказал собеседник агентства. Все археологические находки экспедиции проходят обязательную обработку, при необходимости применяются реактивы, приводятся в надлежащий вид, затем формируется коллекция. Далее объекты передадут в Национальный музей КБР, а в апреле на базе Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) будет проведена конференция по итогам работ.

Первые масштабные работы

Работы такого масштаба ранее здесь не проводились, подчеркивает Кармов. Те исследования, которые велись ранее, было первичное накопление сведений для регистрации объекта. "В принципе археологические работы широкими площадями на этом участке провели впервые", — пояснил он.

В работах на городище были задействовали не только археологи из Кабардино-Балкарии, но и из других регионов, в том числе из Санкт-Петербурга, Москвы, Крыма, Волгограда, Саратова, Краснодара, Республики Северная Осетия и Республики Дагестана. "Кабардино-Балкарский государственный университет вел научное сопровождение, очень помогал, предоставлял нам специалистов, а также помещения для обработки находок. Руководство городского округа Баксан также не осталось в стороне, помогло нам разместить экспедицию и найти общий язык с арендаторами участков, которые попадают в зону исследований. Местные жители по своей инициативе привозили нам воду и еду", — рассказал ТАСС гендиректор ООО "Археологическое Общество Кавказа" Арсен Камбиев.

Всего на месте работали порядка 25 человек, в том числе студенты и аспиранты КБГУ и КБНЦ РАН. Кабардино-Балкарский научный центр РАН предоставил цифровые мощности, а также необходимое для работ оборудование. "У нас есть разные категории специалистов, мы их подбирали точечно по всей стране. Что касается научного центра, он помогал нам геодезической обработкой материалов, предоставляет тахеометр, различные коптеры и георадары, так необходимые в нашей работе", — уточнил Камбиев. Это вспомогательные инструменты, которые не просто ускоряют работу, а дают возможность получать еще больше информации о памятниках даже до раскопок.

О кобанской культуре

Свое название кобанская археологическая культура получила по селению Верхний Кобан (территория современной Северной Осетии), возле которого в середине XIX века впервые были обнаружены захоронения с бронзовыми предметами этой культуры. Позже на территории современных Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной и Южной Осетии, Чечни и Грузии были обнаружены и исследованы другие памятники этой культуры — могильники и поселения.

На сегодняшний день известно, что представители кобанской культуры жили по обе стороны Главного Кавказского хребта в период между поздним бронзовым и ранним железным веками, с XIII по IV век до н. э. На cеверо-западе кобанцы соседствовали с меотами, на юге — с представителями колхидской культуры. На севере соседями кобанцев были сначала представители срубной культуры, позже кобанские племена тесно взаимодействовали со скифами и сарматами, влияние которых прослеживается в кобанской культуре c VIII по IV век до н. э. Кобанские племена знали скотоводство, земледелие и прекрасно владели технологиями металообработки.