Хабаровский НПЗ после модернизации не смог оперативно наладить выпуск бензина

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод не смог оперативно наладить выпуск бензина после модернизации, топливо везут в регион из Росрезерва. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края во вторник.

Завод в середине января для модернизации остановил установку, отвечающую за выпуск высокооктановых бензинов, планируя возобновить его полностью к 1 февраля. На тот момент компания создала запасы топлива на 20 дней. Жители края начали массово скупать бензин на АЗС, в регионе отмечается ажиотажный спрос, некоторые заправки начали поднимать цены на топливо. 30 января правительство края сообщило, что завод досрочно завершил модернизацию и начал поставлять бензин на автозаправки региона.

"Хабаровский НПЗ хотя и заработал в субботу, 30 января, но, вопреки заверениям руководства, так и не вошел в производственный цикл. Предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина. Пока завод находится в режиме пуско-наладочных работ, поэтому власти региона разработали временную оперативную схему доставки и продажи топлива", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука. В частности, совместно с Нефтегазхолдингом был проработан вопрос о поставках топлива для Хабаровского края из Росрезерва.

Во вторник были залиты первые цистерны, которые уже находятся в пути. Состав подойдет ночью, краевому Минтрансу поручено проконтролировать его прохождение по железной дороге. По такой схеме топливо будет приходить в регион ежесуточно. Речь идет в первую очередь о поставках бензина марки АИ-92.

Порядок поставок

Разработанный порядок должен обеспечить свободную продажу бензина за наличный расчет вдоль автотрасс от Бикина до Комсомольска-на-Амуре, чтобы люди не испытывали проблем в пути. Что касается городов, то с руководством ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" достигнута договоренность о том, что бензин будет в свободной продаже не менее чем на 30% заправок "ННК". На остальных топливо будут продавать по карточкам.

"На АЗС "ННК", которые расположены по трассам, бензин будет продаваться и по карточкам, и за наличный расчет. В Комсомольске-на-Амуре из 5 заправок "ННК" и по картам, и за наличный расчет должны работать не менее двух - трех заправок. В Хабаровске из 52 АЗС в свободной продаже бензин будет не менее чем на девяти -10 заправках, а на остальных только по картам. При этом на заправках "Роснефти" бензин всех марок, как и ранее, будет продаваться без ограничений. Такая схема позволит гарантировано обеспечить общественный транспорт и оперативные службы. Схему продажи мы согласовали с руководством компании ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", поставляющей бензин на АЗС "ННК", где возник дефицит", - цитирует пресс-служба регионального правительства Литвинчука.

Региональные власти, как отмечается, продолжат отслеживать и цены на топливо. В комитете по развитию ТЭК ежедневно анализируют ценовую политику на местном рынке. Пока у властей есть данные о том, что цены на бензин подняли три независимых нефтетрейдера в Ванинском и Советско-Гаванском районах. По этим случаям подготовлены и переданы обращения в Управление ФАС по Хабаровскому краю для проверки. По другим районам у комитета подобной информации в настоящее время нет.