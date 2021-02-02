{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заключительная экологическая экспедиция на остров Вилькицкого в Арктике начнется 15 июля

Волонтеры займутся уборкой острова

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Волонтеры экосоциологической организации "Зеленая Арктика" начнут уборку необитаемого острова Вилькицкого (Ямало-Ненецкий автономный округ) 15 июля 2021 года. Это будет заключительная экспедиция на остров, сообщается на странице организации во "ВКонтакте".

"Пятая (заключительная) экологическая экспедиция на остров Вилькицкого, предварительные сроки: 15 июля - 15 августа. Задачи: ликвидация последствий хозяйственной деятельности, помощь рабочим в сортировке, перемещении и погрузке собранного металлолома, помощь ученым в отборе проб биосред", - сообщили в "Зеленой Арктике".

Там отметили, что в качестве волонтеров организация готова взять десять добровольцев - мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт участия в экспедициях "Зеленой Арктики".

Кроме того, в 2021 году "Зеленая Арктика" готовит экспедиции в села Салемал и Сеяху. Там волонтеры займутся уборкой территории сел, проведут опросы среди местных жителей и проведут лекции и мастер-классы по экологии, урбанистике и профориентации. В этих экспедициях будут участвовать мужчины и женщины и возрасте от 18 до 45 лет.

Остров Вилькицкого расположен на востоке Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом. Относится к территории ЯНАО. Ширина - около 9 км, длина - примерно 18 км (вместе с косой Восточной - более 40 км). Остров назван в честь российского гидрографа-геодезиста, начальника Главного гидрографического управления генерал-лейтенанта Андрея Вилькицкого (1858-1913).

Межрегиональная общественная экосоциологическая организация "Зеленая Арктика" создана в 2014 году. Ее самые известные проекты - волонтерские уборки островов Белый и Вилькицкого. Экологические экспедиции на острова организуются совместно с некоммерческим партнерством "Российский центр освоения Арктики". Во многих проектах "Зеленая Арктика" сотрудничает с учеными из сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики.

Теги
Арктика сегодня
Специалисты парка "Патриот" восстановят самолет для мемориала на месте гибели Гагарина
На мемориале уже построили постамент для истребителя МиГ-29, который ранее Минобороны РФ передало создателям комплекса
Читать полностью