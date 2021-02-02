Заключительная экологическая экспедиция на остров Вилькицкого в Арктике начнется 15 июля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Волонтеры экосоциологической организации "Зеленая Арктика" начнут уборку необитаемого острова Вилькицкого (Ямало-Ненецкий автономный округ) 15 июля 2021 года. Это будет заключительная экспедиция на остров, сообщается на странице организации во "ВКонтакте".

"Пятая (заключительная) экологическая экспедиция на остров Вилькицкого, предварительные сроки: 15 июля - 15 августа. Задачи: ликвидация последствий хозяйственной деятельности, помощь рабочим в сортировке, перемещении и погрузке собранного металлолома, помощь ученым в отборе проб биосред", - сообщили в "Зеленой Арктике".

Там отметили, что в качестве волонтеров организация готова взять десять добровольцев - мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт участия в экспедициях "Зеленой Арктики".

Кроме того, в 2021 году "Зеленая Арктика" готовит экспедиции в села Салемал и Сеяху. Там волонтеры займутся уборкой территории сел, проведут опросы среди местных жителей и проведут лекции и мастер-классы по экологии, урбанистике и профориентации. В этих экспедициях будут участвовать мужчины и женщины и возрасте от 18 до 45 лет.

Остров Вилькицкого расположен на востоке Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом. Относится к территории ЯНАО. Ширина - около 9 км, длина - примерно 18 км (вместе с косой Восточной - более 40 км). Остров назван в честь российского гидрографа-геодезиста, начальника Главного гидрографического управления генерал-лейтенанта Андрея Вилькицкого (1858-1913).

Межрегиональная общественная экосоциологическая организация "Зеленая Арктика" создана в 2014 году. Ее самые известные проекты - волонтерские уборки островов Белый и Вилькицкого. Экологические экспедиции на острова организуются совместно с некоммерческим партнерством "Российский центр освоения Арктики". Во многих проектах "Зеленая Арктика" сотрудничает с учеными из сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики.