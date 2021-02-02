Синоптики предупредили о кратковременной оттепели в Центральной России

ТАСС, 2 февраля. Синоптики прогнозируют резкий перепад от морозов к оттепели, мокрый снег, местами метели в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 3-4 февраля. Так, в Белгородской, Брянской, Тульской и ряде других областей воздух прогреется до плюс 1-2 градусов, в Воронежской области ожидается около плюс семи градусов, в ночь на пятницу похолодает до минус 4-9, местами до минус 13-15 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев, в регионе 3-4 февраля будут небольшие ночные морозы, днем - от нуля до плюс 5-7 градусов. "В ночь на четверг ожидается два-три градуса мороза, днем - до плюс семи градусов. <...> Каждый день будут осадки - мокрый снег, дождь, ветер умеренный, а 3 февраля с порывами до 15-20 м/с. С 4 февраля начинается похолодание, ночью возможно до 10-15 градусов мороза по области", - сказал Гусев.

Около нуля - плюс один-два градуса - в дневные часы в среду и четверг ожидается в Белгородской, Брянской, Липецкой, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях, 4 февраля возможен мокрый снег. В ночь на 5 февраля в этих регионах похолодает до минус четырех-девяти градусов, местами до минус 13 градусов. "Четвертого февраля будет облачно, возможен снег, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, местами сильная. Температура воздуха ночью - минус один-шесть градусов, днем - до плюс одного градуса", - отметили в ЦГМС по Тульской области.

Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской, Ярославской области температура воздуха днем 3-4 февраля прогнозируется не выше минус одного градуса, в ночь на пятницу она понизится до минус 8-13 градусов, сообщили в местных ЦГМС.

По данным сайта Гидрометцентра России, со 2 февраля часть регионов ЦФО окажутся под влиянием контрастного атмосферного фронта, который 3-4 февраля будет перемещаться с запада на восток. Местами возможен ветер с порывами до 17 м/с.